Военнослужащий погиб при ударе по зданию Штаба ЧФ в Севастополе

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В Минобороны России заявили, что при ракетном ударе ВСУ по Штабу Черноморского флота в Севастополе погиб один военнослужащий ВС РФ.
«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек.
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