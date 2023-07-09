Военнослужащий ВСУ Штефан раскрыл позывной главкома Залужного

Военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале написал, что позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «Волонтер».
«Кто не знает, позывной главкома «Волонтер». Думаю, что не нужно разъяснять, почему», — сообщил Анатолий Штефан.Также в посте он опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий героя «Звездных войн» Йоды, значок которого носит на груди Валерий Залужный.
По словам Залужного, ВС РФ развернули «систему фортификационных укреплений с плотным минированием местности и большим количеством резервов» и продолжают оказывать ВС Украины яростное сопротивление. Однако украинская операция продолжается в соответствии с планом, подчеркнул главнокомандующий.
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