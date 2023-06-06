Военные НАТО умудрились утопить бронетранспортер во время учений

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Во время международных учений НАТО в реке Борча затонул бронетранспортер
В ходе международных учений НАТО «Saber Guardian 23» в русле реке Борча затонул бронетранспортер Piranha, сообщает «РИА Новости».
Учения альянса проходят в Румынии. На них собрались более 10 тысяч военных из 13 стран.
При попытки военных пересечь рукав реки Борча, бронетранспортер Piranha ушел на дно прямо возле берега.
Теперь необходимо выяснить, заключалась ли проблема в некомпетентности военных или в неисправности техники.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow.
Учения альянса проходят в Румынии. На них собрались более 10 тысяч военных из 13 стран.
Теперь необходимо выяснить, заключалась ли проблема в некомпетентности военных или в неисправности техники.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow.
Евгения Парфентьева