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Военным ЗВО на передовую доставили икону, подаренную Путиным

09 июля 2023, 05:56

Фото: istock/Ivan Murauyou

Российские военные из группировки «Запад» привезли икону «Спас Нерукотворный» на линию фронта спецоперации. Икону ранее вручил им президент России Владимир Путин.

«Икона ’Спас Нерукотворный’ была привезена на передовые позиции военнослужащими одного из подразделений группировки "Запад"», - цитирует РИА Новости российское военное ведомство РИА Новости.
Подчеркивается, что икона в период Российской империи при правлении царя Александра III была собственностью военного министра Петра Ванновского. Военнослужащие СВО планируют использовать икону для совершения причастия.

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#Путин
#иконы
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Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Сенцов получил контузию в бою
10 июля 2023, 01:47

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, ранее отбывавший наказание в России за обвинения в терроризме, заявил о получении контузии в результате столкновения с российскими военнослужащими. Видеозапись, сделанную Сенцовым, разместил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Сенцов утверждает, что во время боевых действий за «ключевую точку для контрнаступления», трое бойцов получили ранения, в то время как он сам получил контузию и был госпитализирован.

Отметим, что в августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима за обвинение в организации террористического объединения на территории Крыма. Однако в 2019 году он был освобожден в результате обмена пленными между Киевом и Москвой.

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#Украина
#СВО
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Кадыров: Спецназ «Ахмат» переброшен на Артемовское направление
10 июля 2023, 00:19

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в зоне СВО на Украине передислоцирован на Артемовское направление. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», — говорится в публикации.

Чеченский лидер также опубликовал кадры, на которых Алаудинов рассказывает о ситуации в Клещеевке.

«Сегодня поинтересовался у Алаудинова, как дела в населенном пункте Клещеевка, про который так часто говорили в последние дни и вокруг которого нагнетают обстановку украинские ЦИПСО. Апты Аронович тут же прислал видео и сопроводил сообщением: "Как раз еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам!" Потому и не суются, Апты Аронович, зубы берегут! УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле», — добавил Кадыров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Кадыров
#Украина
#спецоперация
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Зеленский признал, что контрнаступление украинских войск не оправдало ожиданий
09 июля 2023, 17:16

Фото: сайт Кремля

Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ «не застряло на одном месте, а продвигается», передает телеканал ABC News.
Отмечается, что Зеленский признал, что темпы контрнаступления не соответствуют ожидаемым.

«Все мы хотим, чтобы это происходило быстрее», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих западных партнеров по вопросу контрнаступления.

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#Зеленский
#контрнаступление
#ВСУ
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Военнослужащий ВСУ Штефан раскрыл позывной главкома Залужного
09 июля 2023, 17:11

Военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале написал, что позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «Волонтер».
«Кто не знает, позывной главкома «Волонтер». Думаю, что не нужно разъяснять, почему», — сообщил Анатолий Штефан.
Также в посте он опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий героя «Звездных войн» Йоды, значок которого носит на груди Валерий Залужный.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что совместно с начальником Генштаба Сергеем Шапталой «провел работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По словам Залужного, ВС РФ развернули «систему фортификационных укреплений с плотным минированием местности и большим количеством резервов» и продолжают оказывать ВС Украины яростное сопротивление. Однако украинская операция продолжается в соответствии с планом, подчеркнул главнокомандующий.

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#Залужный
#ВСУ
#Украина
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Обозреватель Майя Карлин объяснила, что позволило России получить преимущество перед ВСУ
09 июля 2023, 16:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Непрерывное производство боеприпасов наделило российские войска преимуществом перед Украиной, пишет обозреватель Майя Карлин в материале для 19FortyFive.
«Российская промышленность набирает обороты. США производят боеприпасов на одну седьмую меньше. Европейские показатели впечатляют ещё меньше», — пишет Майя Карлин. 
По её мнению, окончательное истощение запасов оружия обернётся для Украины катастрофой: Запад не сможет восполнить их в нужном объёме. Это даст возможность российской армии усилить свои позиции на фронте. 

Ранее сообщалось, что решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы демонстрирует слабость Белого дома и страх Америки перед Россией. Французская газета Le Monde пишет, что Вашингтон пошёл на этот спорный шаг, чтобы хоть как-то уравновесить превосходство России в артиллерии.

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#ВСУ
#СВО
#Россия
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В Брянской области беспилотник атаковал пилораму
09 июля 2023, 16:00

Фото: iStock/Sergafa

Дрон влетел в крышу здания в селе Дятьково и взорвался.
Силами ПВО были две ракеты ВСУ над Брянской областью, снаряды полностью уничтожили пилораму. Об этом рассказал губернатор Богомаз. никто не потсрадал.

Также, Readovka пишет, что ВСУ произвели минометный обстрел области, в результате чего некоторые мины попали во двор Успенского Каменского монастыря в поселке Забрама. ​

Ранее три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области, возможно, это связано с работой системы ПВО.
Об этом сообщил глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

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#Брянская область
#беспилотник
#пилорама
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Украинские беженцы в Великобритании не могут найти работу
09 июля 2023, 15:47

Фото:iStock/Victoria Kotlyarchuk

Украинские беженцы, в их числе и высококвалифицированные профессионалы, не могут найти подходящую работу в Британии, поэтому возвращаются на родину.
Мужчина, который работал на Украине хирургом-травматологом, рассказал изданию The New York Times, что он «потерял все».
 
Человек с медицинским дипломом разгружал товар в супермаркете, но теперь вновь стал безработным.
 
«Придется вернуться туда, где нас ценят», — сказал украинец, решив вернуться на родину.
Из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации (врачи заполняют 800-страничную анкету) многие медики, которые покинули Украину, перестали работать в медицинской сфере.

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#беженцы
#Украина
#Британия
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Франции подготовит новый пакет военной помощи Украине
09 июля 2023, 15:19

Фото: iStock/SimonLukas

Париж подготавливает новый пакет военной помощи Украине.
Об этом в эфире радио RFI сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. По её словам, Франция продолжит поддерживать Украину.

Новые поставки военной помощи учтут самые насущные потребности ВСУ.
 
Также Колонна заявила, что Франция задействована в обсуждении «гарантий безопасности» Украины на период её интеграции в НАТО. Предстоящий саммит НАТО, по словам министра, придаст конкретное содержание перспективам вступления Украины в блок.

Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция «с пониманием» относится к предполагаемым поставкам США кассетных боеприпасов Украине. Однако, по ее словам, Франция будет и дальше придерживаться конвенции по кассетным боеприпасам и не планирует использовать их или производить. Напомним, кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. ЕЕ приняли 123 страны, в том числе Америка и Украина.

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#Франция
#ВСУ
#СВО
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В Ростовской области зафиксирована работа системы ПВО
09 июля 2023, 13:35

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава администрации Донецка Роман Кураев в своем Telegram-канале сообщил, что в Ростовской области сработала система ПВО.
Никто не пострадал, незначительные повреждения получили здания.
 
Shot пишет, что система ПВО сбила украинскую ракету между Каменским и Донецком.

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#Ростовская область
#ПВО
#СВО
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