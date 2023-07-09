Военным ЗВО на передовую доставили икону, подаренную Путиным

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Российские военные из группировки «Запад» привезли икону «Спас Нерукотворный» на линию фронта спецоперации. Икону ранее вручил им президент России Владимир Путин.
«Икона ’Спас Нерукотворный’ была привезена на передовые позиции военнослужащими одного из подразделений группировки "Запад"», - цитирует РИА Новости российское военное ведомство РИА Новости.Подчеркивается, что икона в период Российской империи при правлении царя Александра III была собственностью военного министра Петра Ванновского. Военнослужащие СВО планируют использовать икону для совершения причастия.
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