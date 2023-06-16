Военный блогер Живов предупредил о применении ядерного оружия в ходе СВО

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Военный блогер Живов о ходе СВО: Наступление ВСУ на Белгород чревато ядерной эскалацией
Издание РИА Новости сообщало, что Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону Артемовска на флангах. О ситуации на линии боевого соприкосновения и тактике украинских подразделений рассказал в беседе с «Радио 1» военный блогер, автор Telegram канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов.
По его словам, на данный момент основные боевые действия разворачиваются на Запорожском направлении.
По его словам, на данный момент основные боевые действия разворачиваются на Запорожском направлении.
«Это село Пологи, город Токмак и Васильевка. Орехов под контролем украинских сил и город Запорожье тоже. Все остальное под контролем РФ. Самые ожесточенные бои идут на выступе, который дает возможность пройти к дороге на Мариуполь. Пока все попытки ВСУ наступать безуспешны», - заявил Живов.Он отметил, что украинские подразделения теряют очень большое количество техники немецкой и американской, которая не показала себя лучшим образом.
«ВСУ, в целом, используют военную тактику, которую иначе как «мясной штурм» не назовешь. Они наступают на неподавленную пехоту, артиллерию и авиацию российских войск по минным полям. Колонна ВСУ выходит в голое минное поле, замедляется, пытаясь это минное поле разминировать, в этот момент их обнаруживают российские беспилотные аппараты и наносят огневой поражающий удар артиллерийскими средствами: вертолетами и самолетами», - пояснил Живов.У ВСУ 10 дней безуспешных наступлений. Дело в том, что они наступают буквально каждый день, точнее, каждую ночь. Видимо, натовские инструкторы решили, что Украина получит большое преимущество из-за наличия танков Leopard и хороших тепловизоров. ВСУ пытаются наступать по ночам, рассчитывая на свое преимущество, но у них ничего не выходит, так как российская первая линия очень достойно держится, отметил военный блогер.
«На Херсонском направлении, после уничтожения Каховской ГЭС, никаких серьезных боевых действий не происходит. На переднем краю находятся российские части, в случае попытки высадки ВСУ в районы. Активные бои идут на Донецком направлении, на разных участках. Колонна украинских подразделений порядка 50 человек сдалась вместе с ранеными, как я понимаю, без боя. Они пытаются в том направлении тоже наступать большими силами, но не очень высокая мотивация у украинских солдат и они предпочитают сдаваться. Для нас это хороший вариант, так как чем больше их будет сдаваться, чем больше будет рассказов о том, как они сдаются, тем это все быстрее прекратится», - заявил Живов.Он также рассказал о боях на Лубянском направлении и подчеркнул, что там в серьезное наступление противник не идет. По его словам, после освобождения ЧВК «Вагнер» Бахмута, ВС РФ удерживает его под контролем. Дальше российские войска особо не продвигаются, но противник пытается давить на окраины города, что пока безуспешно. Есть опасения, так как скопление техники достаточно серьезное на Одесском направлении и Белгородском в Харькове. Эти скопления техники и живой силы противника указывают на то, что они попробуют наступать на Приднестровье или на Белгородскую область, пояснил Живов.
«Мы помним, что ВСУ делали небольшую вылазку на Белгородскую область. Порядка роты выходило, то есть 100-150 человек, а сейчас могут попробовать зайти полком или дивизией 1000 человек с тяжелой техникой. Попробуют, например, занять Шебекино, поэтому там усиление серьезное, туда направлены специалисты высокого уровня, которые ранее не были задействованы в СВО. Там мы тоже готовимся встречать врага. Однако, надо понимать, что для украинских войск это серьезные политические риски, если они вторгнуться на территорию России или Молдавскую республику, это может быть чревато неконтролируемой эскалацией, вплоть до ядерной. Поэтому им нужно подумать перед тем, как проводить такие действия», - подчеркнул Живов.По словам военного блогера, ВСУ попытаются нанести ракетно-артиллерийский удар по российским городам и по штабам с переменным успехом. Где-то они, к сожалению, успеха добиваются, в частности погиб генерал Горячев, он был очень достойным офицером, который основывал систему подготовки штурмовых подразделений. Живов выразил надежду на то, что историческая память этого человека не забудет.
«В целом чувствуется, что на фронте наступает перелом в нашу пользу, но нужно дождаться пока Украина пустит в бой все резервы, а у них их еще много. Они могут позволить себе наступать целыми танковыми дивизиями , поэтому пока радоваться рано, нужно внимательно следить за ситуацией и держать кулачки за наших ребят, потому что им там очень тяжело. Бои на передовой действительно очень ожесточенные», - заключил Живов.Ранее «Радио 1» сообщало, что США приказали Зеленскому добиться успехов до июльского саммита.
Анастасия Крестьянова