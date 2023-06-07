Военный блогер Живов: Граница Белгородской области стала первой линией обороны

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Живов: Пограничники, находящиеся на границе Белгородской области и Украины, превратились в первую линию обороны
Пограничники, которые охраняли границу в Белгородской области на данный момент полностью превратились в первую линию обороны. Об этом специально для «Радио 1» рассказал автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов.
По его словам, самое большое беспокойство вызывает ситуация на границе Белгородской, Курской и Брянской областей, где противник постоянно наращивает силы. Речь идет уже не об отдельных ДРГ.
Также он напомнил, что высокопоставленный офицер, командующий группой войск «Белгород» полковник Андрей Стэсев, по неподтвержденным данным со стороны ВСУ, попал в засаду в приграничном населённом пункте и геройски погиб с оружием в руках, отражая нападение вражеской диверсионной группы.
Кроме того, по словам военного эксперта, пограничники, которые охраняли границу в Белгородской области на данный момент полностью превратились в первую линию обороны.
Ранее Живов также заявлял, что Запорожское направление стало основным для контрнаступления ВСУ.
По его словам, самое большое беспокойство вызывает ситуация на границе Белгородской, Курской и Брянской областей, где противник постоянно наращивает силы. Речь идет уже не об отдельных ДРГ.
«ВСУ проводят специальные войсковые операции с целью нанесения максимального урона гражданской инфраструктуре, а также военно-психологического урона общественному мнению в России. В Белгородскую область противник уже на постоянной основе заходит силами одного батальона тактической группы используя тяжелое вооружение», - рассказал Живов.
Также он напомнил, что высокопоставленный офицер, командующий группой войск «Белгород» полковник Андрей Стэсев, по неподтвержденным данным со стороны ВСУ, попал в засаду в приграничном населённом пункте и геройски погиб с оружием в руках, отражая нападение вражеской диверсионной группы.
Кроме того, по словам военного эксперта, пограничники, которые охраняли границу в Белгородской области на данный момент полностью превратились в первую линию обороны.
«Они сражаются, гибнут, получают ранения, но не отступают. С ними оборону держат спецподразделения ФСБ и других служб, а также соладаты-срочники. Очевидно, что туда надо подтягивать резервы, но снимать их нужно не с линии соприкосновения, а из глубины страны, чтобы нигде не ослаблять позиции. Очень мужественные наши ребята там находятся и защищают страну с оружием в руках», - заключил Алексей Живов.
Ранее Живов также заявлял, что Запорожское направление стало основным для контрнаступления ВСУ.
Элина Позднякова