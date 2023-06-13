Военный блогер Живов: ВСУ наступают именно на те мины, которые для них были положены

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«На данном этапе мы видим, что ВСУ сосредоточили основные свои усилия на Запорожском направлении, все остальные направления не используются даже в качестве вспомогательных. Пока все силы сосредоточены на прорыве обороны в районе Токмака и Васильевки, там есть две дороги, одна ведет на Мариуполь, вторая – на Мелитополь», - отметил эксперт.
«Подразделение, в котором служит мой знакомый, порядка суток отражает наступление противника. С огромной скоростью расходуется боевой комплект, постоянно работает артиллерия, поддерживающая передний край, без устали работает авиация», - поделился Живов.
По словам эксперта, линия боевого соприкосновения сейчас охвачена тяжелейшими боями. Обе стороны работают на пределе возможностей, но нам, к счастью, пока сопутствует успех.
Живов рассказал о новой тактике, которую сейчас успешно применяют ВС РФ:
«Наши подразделения чуть-чуть отходят, заманивают противника на глубину нескольких километров, и потом с флангов уничтожают», - ранее такую тактику применяли украинцы, отметил блогер, а теперь освоили ее и мы.
По словам Живова, в российской армии заметно возрос уровень командования. Майоры, подполковники, полковники демонстрируют значительный рост профессионализма. Также удалось устранить проблемы прошлого – слабую связь.
«Западная техника, которой мы опасались, когда ее пускают на штурмовые действия, на неподготовленные позиции, показывает себя очень плохо. Удивляет, что противник так долго готовился к этому контрнаступлению, и пока в тактическом плане так никого и не удивил, то есть наступает ровно там, где мы и предполагали, ровно на те мины, которые для него там были положены», - заявил эксперт.
Блогер подчеркнул, что столкновения в Запорожской области – это, возможно, еще не основной удар. Противник может попробовать внезапно атаковать Приднестровье, или вновь напасть на Белгородскую область, или даже совершить наступление на Луганск, чтобы отвлечь наше командование от Запорожья.
Однако, по словам Живова, мы выстроили хорошую эшелонированную оборону, которая пока полностью справляется с поставленными боевыми задачами.
«Сейчас все должно работать на победу, и на фронте, и в тылу. Нужно помогать военнослужащим и морально, и материально и, особенно, технически. И понимать, что боевые действия – это надолго, и мы все должны немножко подсобраться, чтобы добиться в этом противостоянии победы», - в завершении сказал Живов.Ранее «Радио 1» сообщало, что в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики два украинских экипажа БМП сдались в добровольный плен ВС РФ.