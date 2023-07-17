Военный эксперт Баранец заявил, что Крымский мост не смогли защитить из-за плохой погоды. 

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«Мы защищаемся системами ПВО. Росгвардия с одного и другого конца моста тоже контролирует, кто проезжает на мост, чтобы не прозевать машину с огромным количеством тратила, как это было 8 октября прошлого года. Есть у нас надводные и подводные пловцы, там ходят противодиверсионные катера, там летают наши дежурные самолеты. В небе летают спутники, которые наблюдают, в частности, и за Крымским мостом. Но если была плохая погода, тем более ночью, даже электронные глаза наших спутников могли не увидеть крохотные для них цели», — отметил Виктор Баранец.
«Дрон может принадлежать трем странам. Украинцы уже давно клепают собственные надводные беспилотники, но компоненты практические все иностранные: либо Британские, либо Американские. Более того, на борту тех беспилотников была обнаружена электронная аппаратура Starlink Илона Маска», — добавил собеседник.Читайте также:
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