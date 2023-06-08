Военный эксперт Дандыкин: Часть западного оружия для Украины продается на черном рынке

Фото: Фотобанк Московской области
Каперанг запаса уверен, что следы торговли этим оружием идут «далеко-далеко и за океан»
Часть оружия, поставляемого Украине западными странами, позже всплывает для продажи на черном рынке. Об этом в беседе с порталом URA.RU заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, за этим стоят влиятельные оружейные картели.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Госдеп США обратить внимание на оружие, которое он поставляет Киеву. По ее словам, «это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты».
«Оружия идет много. <...> К тому же подтягиваются подпольные картели, которые торгуют этим оружием — это очень объемный рынок для того, чтобы его везде распространять.<...> Это все нужно группировкам, в том числе и в Европе, на Ближнем Востоке. След идет уже далеко-далеко и за океан», — отметил Дандыкин.
Артем Путинцев