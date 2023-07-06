Военный эксперт Дандыкин назвал срок нового этапа наступления ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл, когда ВС Украины могут перейти к новой фазе контрнаступления. Об этом пишут «Известия».
По мнению специалиста, украинские военные скоро завершат перегруппировку, после чего и начнут новый этап наступления. Дандыкин подчеркнул, что Киеву необходимо добиться хотя бы каких-то результатов перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.
Эксперт отметил, что ВС РФ ежедневно бьют по центрам принятия решений противника, а главные ресурсы украинской армии небезграничны.
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«Я думаю, на днях — а скорее всего, в конце недели — они попытаются что-то сделать. Они должны что-то предъявить перед саммитом НАТО. Страны альянса платят деньги, они должны получить результат. Там люди умеют считать и деньги, и снаряды. У украинских сил еще остались серьезные резервы, но они им вряд ли помогут», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян