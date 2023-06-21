Военный эксперт Дандыкин назвал сроки завершения контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что контрнаступление ВС Украины закончится примерно через три недели
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что контрнаступление ВСУ закончится примерно через три недели. Об этом пишут «Известия».
Специалист отметил, что ударные силы украинской армии, брошенные при первом броске, иссякли.
Он добавил, что в настоящее время на Западе наблюдается «определенная суета». Например, ФРГ волнуется за танки Leopard, переданные Киеву.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Херсонской области умерла женщина, пострадавшая при атаке украинских дронов-камикадзе на Новую Каховку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Специалист отметил, что ударные силы украинской армии, брошенные при первом броске, иссякли.
«Сейчас идет второй бросок, а дальше будут проблемы. У них не получилось то, на что они рассчитывали, а именно глубокий прорыв обороны. Пытались повторить харьковский вариант, но это не сработало. Тыкались на все направления, особенно на южнодонецкое и запорожское, — не получилось», — цитирует издание слова Дандыкина.
Он добавил, что в настоящее время на Западе наблюдается «определенная суета». Например, ФРГ волнуется за танки Leopard, переданные Киеву.
«Там, на мой взгляд, начинается легкая паника, потому что такого не ожидали. Столько надеялись, готовили, вкладывали, инструктировали, учили. Сказали свое слово преимущество в авиации, стойкость наших бойцов и командиров и дальние удары по коммуникациям, складам, резервам и центрам принятия решений. Три недели плюс-минус одна неделя — это реалистичный прогноз», — заключил собеседник «Известий».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Херсонской области умерла женщина, пострадавшая при атаке украинских дронов-камикадзе на Новую Каховку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян