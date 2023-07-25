Военный эксперт Дандыкин оценил влияние поставок истребителей F-16 ВСУ на ход СВО

Фото: iStock/KuntalSaha
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил влияние поставок американских истребителей F-16 Украине на ход СВО.
«Это легкий истребитель американского производства четвертого поколения с одним двигателем. Пожалуй, самый массовый истребитель западного мира. Он на вооружении не только в США, но и во многих натовских странах. Это достаточно хорошая машина, способная нести ракетное оружие, в том числе ракеты большой дальности», — цитирует Lenta.ru слова собеседника.
Дандыкин добавил, что поставка 20-30 истребителей требует немало времени. Кроме того, необходимо обучить летчиков и обеспечить наземную инфраструктуру.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Читайте также:
США отправят дополнительную военную помощь Киеву
Рядовой ВС РФ Березин уничтожил в бою более десятка украинских боевиков
ВСУ накапливают в Снигиревке силы для штурма Днепра
Диана Аванесян