Военный эксперт Дандыкин: «противник столкнулся с совершенно другой российской армией»

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Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что ВСУ столкнулись с совершенно другой российской армией в данный момент, нежели это было осенью, когда у украинской стороны случились успехи на Харьковском направлении
По словам Василия Дандыкина, на линии боевого соприкосновения продолжаются бои. Они не столь интенсивные, как были 10 дней назад, когда началось украинское наступление.
Также, по словам Дандыкина, в дело вмешивается погода. Из-за дождей натовской технике достаточно тяжело ходить по полям. Если колонна идёт, по ней наносит удар российская авиация и артиллерия.
Накал первых дней наступления стих, но тем не менее противник продолжает нести потери.
Также не исключена вероятность новых провокаций со стороны противника. По мнению Дандыкина, ЧП на Каховской ГЭС – не последняя из них.
Василий Дандыкин утверждает, что после того, как враг будет обескровлен и отражено наступление, Россия сможет освободить территории.
Ранее в Британии назвали главный риск для контрнаступления ВСУ. Бойцы Вооружённых сил Украины могут растерять собственный наступательный потенциал ещё до прорыва линий обороны ВС РФ из-за неспособности справиться с сопротивлением. Об этом пишет агенство Reuters, ссылаясь на риски, которые указал американский военный аналитик Роб Ли.
«Противник особенно на Запорожском, Южно-Донецком направлениях понёс ощутимые потери и в техники, и в живой силе. Речь идёт о 7,5 тыс. убитых и раненых. Ликвидированы 160 танков, 350 боевых машин, 30% техники НАТО, и советской в том числе, уничтожено. Противник зализывает раны, переформировывает свои части», - комментирует события Василий Дандыкин.
Накал первых дней наступления стих, но тем не менее противник продолжает нести потери.
«Всё это будет длиться несколько недель. ВСУ постараются достичь каких-тот успехов. Потом будет встреча НАТО в Вильнюсе, где будет решаться вопрос преференций Украине: или вступление в НАТО, или какой-то особый статус», -считает Василий Дандыкин.По мнению эксперта, ВСУ будут пробовать удачу на таких направлениях: Донецком, Кудринском, в районе Артемовска, Авдеевки.
Также не исключена вероятность новых провокаций со стороны противника. По мнению Дандыкина, ЧП на Каховской ГЭС – не последняя из них.
«Информационную составляющую СВО никто не отменял. И надо признаться, что наши подразделения информобеспечения хорошо работают. Те кадры, которые получил Запад со сгоревшей техникой, достаются именно нашими офицерами, которые работают по этому профилю. И всё это убедило Запад, что дела их подопечных не очень, мягко говоря, складываются», - объясняет Василий Дандыкин.Эксперт резюмировал, что ситуация непростая. Противника нельзя недооценивать, но и переоценивать не надо. В данный момент ВСУ столкнулись с совершенно другой российской армией, нежели это было осенью прошлого года. По словам Дандыкина, прошла частичная мобилизация, бойцы набрались опыта, удачно идёт набор контрактников.
Василий Дандыкин утверждает, что после того, как враг будет обескровлен и отражено наступление, Россия сможет освободить территории.
Ранее в Британии назвали главный риск для контрнаступления ВСУ. Бойцы Вооружённых сил Украины могут растерять собственный наступательный потенциал ещё до прорыва линий обороны ВС РФ из-за неспособности справиться с сопротивлением. Об этом пишет агенство Reuters, ссылаясь на риски, которые указал американский военный аналитик Роб Ли.
Мария Фирсова