Военный эксперт Дандыкин раскрыл, как мятеж Пригожина повлиял на ход СВО

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«Надежды киевского режима и Запада на то, что субботние события в Ростове каким-то образом повлияют на положение на фронтах специальной военной операции не оправдались. Наши части и соединения остались на местах и встретили наступавшего противника огнем. Потери он (противник) понес значительные», - прокомментировал ситуацию Дандыкин.
«Бои идут жесткие, наши бойцы проявляют мужество и отвагу», - отметил эксперт.
Дандыкин подчеркнул, что несмотря на последние события, ВС РФ продолжают атаковать противника с помощью ракет и беспилотников. В частности, в Одессе был нанесен удар по штабам ВМФ Украины.
По словам капитана, противник продолжает нести бесчисленные потери.
«Каждая истребленная единица техники, каждый потерянный ими взвод или рота – это облегчение нашим бойцам», - отметил ветеран.
Военный эксперт напомнил, что сегодня министр обороны России Сергей Шойгу находился в западном командовании войск. Там он заявил, что к концу месяца будет сформирована резервная армия.
«Я надеюсь, что когда у противника иссякнут силы, а это произойти должно в обозримом будущем, у нас появится возможность пойти в наступление, которое мы никак не афишируем, но оно обязательно будет», - в завершении сказал Дандыкин.Ранее «Радио 1» сообщало, как врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают попытки прощупать российскую оборону на флангах в Артемовске. При этом, ни одна из предыдущих попыток не увенчалась успехом, добавил Пушилин.