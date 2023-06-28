Военный эксперт Дандыкин рассказал о провале первого этапа контрнаступления ВФУ

По словам Дандыкина, судя по ситуации в зоне спецоперации, сейчас начинается второй этап контрнаступления украинской армии. Противник снова пытается прощупать новые направления, в том числе ведет атаки на Днепре в районе Антоновского моста.
«Американцы уже заявили, что 15% поставленных Bradley уничтожены, возможно, уже и больше на данный момент. Трудно подсчитать потери противника в глубине территории, когда наносятся ракетные удары. У нас определяется то, что находится на линии огня и то, что наступает. Вполне вероятно, что на самом деле их больше. 256 танков — это больше двух полноценных танковых бригад», — цитирует издание слова собеседника.
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