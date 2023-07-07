Военный эксперт Дрозденко назвал главные преимущества контрактной службы в армии

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«Во – первых – это единственный путь. Если вы хотите служить – у вас вариант только один – это контракт с российской армией, Росгвардией или МВД», - отметил журналист.
«Наша армия предоставляет много условий и льгот – это и единовременные выплаты, и хорошие оклады, и если мы находимся в зоне боевых действий – боевые выплачиваются, и временное жилье, и жилищный сертификат. Очень многое зависит от того, кем вы служите. Для летчиков, например, предоставляется отпуск в 45 суток», - подчеркнул Дрозденко.
Не стоит забывать, что российские власти предоставляют контрактникам и такие преимущества как: налоговые льготы, снисхождения по оплате всех текущих счетов, заморозка кредитов до окончания контрактной службы, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции, а совсем недавно для военнослужащих-контрактников сделали специальные льготы при поступлении в высшие учебные заведения.
В подмосковном регионе Балашиха начал работу областной пункт отбора для желающих заключить контракт на военную службу. Пройти отбор может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, не имеющий серьезных противопоказаний по здоровью. Жителям других регионов, на время прохождения медкомиссии и подписания документов, будет предоставлено трехразовое питание и комфортные условия для проживания. Будущие контрактники, прежде чем принять решение, смогут бесплатно проконсультироваться с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. Успешно прошедших отбор снабдят всей необходимой экипировкой.
Чтобы начать контрактную службу в российской армии и получать все соответствующие выплаты, в том числе и воинскую прибавку к пенсии, необходимо зайти на сайт контрактмо.рф или позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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