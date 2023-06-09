Военный эксперт Кнутов назвал число подготовленных в странах НАТО бойцов ВСУ

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«ВСУ сейчас почти ежедневно прощупывают линию фронта, начиная от Харьковской области и заканчивая Запорожской. Основная задача украинской армии – нащупать наиболее слабое звено в обороне, подтянуть резервы и прорываться», - уверен Кнутов.
«Еще одно направление – это Орехово, где вчера ночью были тяжелые бои. ВСУ пытаются прорваться на Мелитополь, чтобы отсечь группировку, которая находится в Херсонской области, и попытаться выйти к Азовскому морю, перерезать сухопутные пути снабжения наших войск, в том числе Крыма», - отметил Кнутов.
Он подтвердил, что атаки ВС РФ отбивают, однако призвал не забывать, что это только прелюдия контранаступления. По его словам, у противника достаточно танков и бронетехники для наступления.
«Противник имеет девять бригад, которые были подготовлены в странах НАТО. В общей сложности, это около 50 тысяч человек. Идут бои в Артемовске, где противник пытается прорваться на фланги, мы сдерживаем его, не даем организовать захват господствующих высот и плацдарма на окраине города. С нашей стороны продолжается действие по освобождению Марьинки и Авдеевки. Без их освобождения артиллерийские обстрелы Донецка не прекратятся», - подытожил Кнутов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина назвала новое условие для мирного соглашения с Россией.