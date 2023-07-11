Военный эксперт Кнутов объяснил, почему США испугались «Посейдона»

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Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российский подводный комплекс «Посейдон» может одним залпом стереть с лица земли несколько штатов США. Он рассказал, чего можно ждать от торпеды и почему ее так опасаются на Западе, пишет ОСН.
«Посейдон» — это глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой, который способен доставлять ядерную боевую часть практически в любую точку мира. Это цунами может смыть обширные районы, которые находятся в прибрежной части США. Учитывая, что 80% населения Штатов живет на побережье Тихого и Атлантического океана, ущерб может быть катастрофический», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян