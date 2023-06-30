Военный эксперт Кнутов раскрыл будущие провокации ВСУ





«Об этом говорят и те учения, которые украинское МЧС провело в ряде крупных городов и населённых пунктов по борьбе с радиоактивным заражением. Идёт подготовка к крупной провокации, и она, вероятнее всего, будет в ближайшую неделю. Для того, чтобы во время саммита НАТО эта тема стала ключевой, чтобы Украина получила возможность отвлечь внимание участников от неудач на фронте и переключить на якобы российскую провокацию», — подчеркнул эксперт.







Он также оценил попытки противника переправиться на левый берег Днепра.





«Ещё одно направление — это Антоновский мост, где украинский спецназ смог переправиться через реку и занять небольшой плацдарм непосредственно под мостом. Наши войска ведут активные боевые действия, чтобы ликвидировать этот плацдарм, но пока есть сложности. Я бы хотел сразу отметить, что это не переправа на левый берег Днепра, а переправа на один из островов», — подметил Кнутов.





Кроме того, боевые действия, по его мнению, носят активный характер.





«Бои идут по всей линии соприкосновения, начиная с Белгородской области, где периодически противник прибегает к обстрелу либо попыткам направить диверсионно-разведывательные группы, но все действия мы пересекаем. Противник стремится создать видимость готовности вторгнуться на нашу территорию с целью того, чтобы пройти вдоль границы и попытаться вклиниться на территорию Луганской Народной Республики», — объяснил военный эксперт.





Одним из важнейших направлений в зоне спецоперации Кнутов выделил Артёмовское. Он уточнил, что ВСУ пытаются взять освобождённый город в «огневой мешок», чтобы заставить российские войска выйти из него. Сейчас ВС РФ успешно блокируют атаку украинцев севернее Артёмовска, при этом минимальное продвижение противника начинается с юга.





«Есть значимые успехи в Харьковской области, Купянское направление, где украинские войска атаковали наши позиции, мы ответили контрударом, в результате удалось прорвать первую линию обороны украинских войск. Это даёт определённые надежды и перспективы для дальнейшего продвижения вперёд», — добавил собеседник «Радио 1».





Однако ситуацию на Южнодонецком и Запорожском направлениях он охарактеризовал как сложную.





«Украинское командование подтягивает подразделения для того, чтобы порвать линию фронта и выйти непосредственно к Азовскому морю с целью перерезать сухопутные пути снабжения Крыма. Самые тяжёлые бои идут на Запорожском направлении, в Орехове, Токмаке, Мелитополе. На ряде участков украинские войска вышли к первым линиям обороны. Если они будет прорваны, то противник будет пытаться выйти к Мелитополю и по левому берегу Днепра до Энергодара и Запорожской АЭС», — заключил Кнутов.





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