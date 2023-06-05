Военный эксперт Кнутов заявил о начале контрнаступления ВСУ

Фото: Фотобанк Московской области
Юрий Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ началось, украинские силы ведут разведку боем
Военный эксперт, историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ, которое неоднократно анонсировала Украина, началось. О ситуации на линии боевого соприкосновения он рассказал в беседе с «Радио 1».
По его словам, на участках активность ВСУ отличается. В первую очередь, это Угледарское направление, которое граничит между Запорожской и Донецкой областями. Он подчеркнул, что боевые действия также идут на Запорожском и Краснолиманском направлении, где были отбиты атаки.
Напомним, 5 июня в Запорожье заявили об активных боевых действиях в регионе. Кнутов отметил, что там идут бои второй день. Так, в первый день ВС РФ смогли отбить атаки противника, а сегодня они усилились.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинская ДРГ попала в Новую Таволжанку по реке.
«Судя по активности противника, по всей протяженности линии соприкосновения идут боевые действия. В основном, это разведка боем, которая проводится украинскими подразделениями с целью нащупать наиболее слабые места нашей обороне, затем вклиниться и попытаться развить наступление. Это говорит о том, что контрнаступление, о котором киевский режим достаточно давно говорил, началось», - уверен Кнутов.
«Есть и Белгородская область, которую терроризируют с таким расчетом, чтобы мы туда кинули резервы, дабы позволить противнику получить преимущество на других направлениях. На Артемовском направлении мы занимаем активную оборону, держим фланги и стараемся не допустить противника до того, чтобы он мог занять плацдарм на окраине города и в последующем развить наступление. На сегодняшний день, атаки противника отбиваются, результатов пока серьезных он не добился», - рассказал Кнутов.
Напомним, 5 июня в Запорожье заявили об активных боевых действиях в регионе. Кнутов отметил, что там идут бои второй день. Так, в первый день ВС РФ смогли отбить атаки противника, а сегодня они усилились.
«Основная цель действий украинский войск- попытаться вклиниться, расширить плацдарм, чтобы подтянуть резервы и прорвать оборону. Их задача заключается в том, чтобы выйти к Азовскому морю», - заявил Кнутов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинская ДРГ попала в Новую Таволжанку по реке.
Татьяна Лаврова