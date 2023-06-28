Военный эксперт Корнев заявил о создании плацдарма ВСУ возле Антоновского моста

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«Наступательные операции, которые ведут ВСУ, пока не имеют какого-то серьезного успеха и прорывов. На всех участках сейчас идет серьезное давление, идут бои, наша активность сейчас есть только на Купянском направлении со стороны продвижения ВС РФ. Есть попытки наших действий на других направлениях, но, в основном, мы занимаемся отражением ударов ВСУ», - объяснил Корнев.
«Не уничтожен высадившийся десант на против Херсона. Там, где находится Антоновский мост, ВСУ создают плацдарм, вероятно, на нашем берегу Днепра. Если этот плацдарм не будет уничтожен, то возможно осложнение обстановки именно в этом районе. Возможно, нам придется сюда подтягивать резервы, привлекать авиацию, ракетные войска, чтобы купировать ситуацию с высадкой десанта», - рассказал Корнев.
Он также подчеркнул, что все это сопровождается обменами ракетными и авиационными ударами. Кроме того, по всей линии боевого соприкосновения продолжаются перестрелки.
«Пока нет серьезных прорывов со стороны ВСУ, но обстановка неприятная. Есть заявления со стороны украинского руководства о том, что кульминация контрнаступательных действий пока не наступила. Если это так, то я надеюсь, что ВС РФ эту кульминацию предотвратят. В таком случае, будет подходящий момент, чтобы нанести ответный удар со совей стороны, перейти к наступательным действиям», - подытожил Корнев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ЛНР заявили об атаках ВСУ в районе Артемовска.