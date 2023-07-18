Военный эксперт Леонков обвинил Британию в причастности к теракту на Крымском мосту

Российская авиация совершила удар по пунктам временной дислокации ВСУ управляемыми боеприпасами УПАБ-500 в районах Серебрянки и Северска в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева.