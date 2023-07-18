Военный эксперт Леонков обвинил Британию в причастности к теракту на Крымском мосту

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Военный эксперт Алексей Леонков считает, что британская разведка помогла украинским спецслужбам в осуществлении теракта на Крымском мосту.
«Если мы говорим про спецслужбы Украины, то это ГУР, Управление разведки Министерства обороны Украины. Если мы говорим про зарубежные силы специальных операций, это SBS - силы специальных операций ВМС Великобритании», - заявил Леонков в беседе с Царьградом.
Он объяснил, что украинские военные проходили обучение у западных спецслужб, соответственно, они и могли руководить атакой на Крымский мост. Леонков подчеркнул, что без британцев в этом деле обойтись не могло.
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Элина Позднякова