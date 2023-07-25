Военный эксперт Литовкин: Армия РФ уничтожила 30% боевой техники ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ВСУ за время контрнаступления потеряли 30% своей боевой техники.
«Мы, по разным подсчетам, 30% их боевой техники уничтожили, и очень большое количество личного состава погибло. Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления. Их гонят наступать кураторы: США, Брюссель, НАТО, потому что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками и избирателями, куда были потрачены огромные суммы и зачем», — цитирует URA.RU слова собеседника.
Литовкин выразил уверенность, что у ВС России есть шанс пойти в контратаку. Возможно, украинская армия сделает перерыв, чтобы дождаться нового поступления вооружений с Запада, считает эксперт.
«Я думаю, что мы обязательно будем наступать, потому что без наступления победа не одерживается и успех не достигается в окопах», — заключил полковник.
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