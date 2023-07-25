Военный эксперт Литовкин: Армия РФ уничтожила 30% боевой техники ВСУ

Неустойчивый характер контрнаступления Вооруженных Сил Украины может привести к сокращению американской поддержки и даже признанию некоторых успехов со стороны России, что обернется существенным провалом во внешней политике американского президента Джо Байдена. Такой вывод делает американская газета The Wall Street Journal.