Военный эксперт Марочко: ВС РФ освободили ряд территорий Харьковской области

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Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие за последние несколько дней значительно продвинулись в направлении города Купянска Харьковской области.
Он также заявил, что украинская сторона вынуждена проводить эвакуацию госучреждений, а предприниматели перемещают свой бизнес на Западную Украину или закрывают его. Об этом пишет агентство ТАСС.
Военный эксперт отметил, что ВС РФ продвинулись в направлении Купянска и освободили некоторые территории Харьковской области.
Накануне, Марочко рассказал о численности женщин-военнослужащих в украинских подразделениях. По его словам, 30% ВСУ составляют женщины-офицеры и служащие рядового состава.
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Военный эксперт отметил, что ВС РФ продвинулись в направлении Купянска и освободили некоторые территории Харьковской области.
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Анастасия Крестьянова