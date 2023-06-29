Военный эксперт Рогов раскрыл планы ВСУ на вторую волну контрнаступления

Фото: iStock/Prostock-Studio
«Все говорит о том, что скоро начнется вторая часть наступления – куда более серьезная, чем первая», - заявил эксперт.
«Идут позиционные бои, за очень редким исключением, боевики ВСУ не продвинулись дальше «серой зоны», - объяснил общественный деятель.
Максимальные успехи, которых достиг Киев – это несколько населенных пунктов, которые расположены в «серой зоне». При этом, Рогов уверен, что основные резервы еще не были задействованы, все говорит о том, что в ближайшие дни начнется наступление.
«Здесь я бы обратил внимание на Временский выступ, который они хотят срезать окончательно, убрав наше присутствие на нем. Также предпринимаются попытки наступления на Ореховском и Васильевском направлениях, причем последнее можно рассматривать в двух ипостасях: помимо наступления на Токмак с северо-запада, вместе с наступлением с северо-востока, это еще и наступление в сторону атомной станции», - отметил Рогов.
Эксперт заявил, что в связи с актуализацией темы Запорожской АЭС, можно с уверенностью заявить, что ВСУ готовят провокацию на станции.
«Уже даже представители МАГАТЭ и США вынуждены опровергать заявления Зеленского, Буданова и прочих миньонов о том, что, якобы, атомная станция заминирована нами и мы сами себя собираемся подорвать», - добавил военный эксперт.
По мнению общественного деятеля, не исключены и попытки форсирования Днепра и высадки десанта.
«Как будут развиваться события – время покажет, но наши ребята готовы, они держат оборону, чувствуют за собой правду и сильны, прежде всего, эмоционально, они мотивированы, прекрасно понимая, что за ними смотрит вся страна, а они сами, лично, защищают много тысяч жителей Запорожской, Херсонской областей, Крыма и всей большой России. Я думаю, основная битва впереди», - в завершении сказал Рогов.
Читайте также:
Остатки украинских боевиков, проникших под Антоновский мост, уничтожаются ВС РФ
Украинские войска начали перестрелку между своими же подразделениями
Российский сапер заявил, что под Антоновским мостом расположились иностранные наемники