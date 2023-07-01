Военный эксперт заявил, у контрнаступления ВСУ нет шансов

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Полковник США Макгрегор: Путин понял, что Киев не хочет говорить о мире из-за Вашингтона
Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон давит на Украину, заставляя продолжать боевые действия, однако контрнаступление не удастся. Об этом сообщает РИА Новости.
Макгрегор отметил, что президент России Владимир Путин понял, что у Киева нет желания достичь согласия во время переговоров, потому что Вашингтон не хочет этого соглашения.
Полковник США оценил контрнаступление ВСУ как провальное. Он считает, что Киев не сможет достичь никаких успехов.
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Макгрегор отметил, что президент России Владимир Путин понял, что у Киева нет желания достичь согласия во время переговоров, потому что Вашингтон не хочет этого соглашения.
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Екатерина Коршунова