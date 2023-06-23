Военный эксперт Живов рассказал, что может принудить Украину к миру

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Военный эксперт и автор тг-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» Алексей Живов рассказал о сложившейся ситуации на линии боевого соприкосновения
Российские войска продвинулись на Купянском направлении, но пока на расстоянии 1 км. Основная боевая нагрузка сейчас ложится на район справа от Каховского водохранилища. Зона боевых действия проходит по линии городов Васильевка, Кременское и далее в сторону Донбасса, сообщает военный эксперт Алексей Живов.
По данным военного эксперта, в Херсонской области появилась информация о подготовке противника к десантной операции на левый берег.
Нанесён ракетный удар по путепроводу Джанкой-Мелитополь, через который проходил сухопутный коридор в Крым, то есть основной грузовой и легковой трафик Ростов-Симферополь, сообщает Алексей Живов.
Повреждённый мост на данный момент не пригоден для использования. Проводится обследование на предмет ремонтных работ. Администрация обещала завершить ремонт в течение двух недель. Это несколько осложнило логистику в Херсонской области.
В Донецке всё остаётся на тех же примерно местах. Больших операций не проводится. В Луганске есть небольшое продвижение.
Алексей Живов считает интересным заявление министра обороны Шойгу о том, что подготовлена резервная армия.
«За более чем 10 дней так называемого украинского контрнаступления противник не смог взять ни один из городов Запорожья. На протяжении 10 дней ведутся ожесточенные безуспешные бои. Где-то противник прорывается, но потом всё возвращается», - рассказал Алексей Живов.
Нанесён ракетный удар по путепроводу Джанкой-Мелитополь, через который проходил сухопутный коридор в Крым, то есть основной грузовой и легковой трафик Ростов-Симферополь, сообщает Алексей Живов.
Повреждённый мост на данный момент не пригоден для использования. Проводится обследование на предмет ремонтных работ. Администрация обещала завершить ремонт в течение двух недель. Это несколько осложнило логистику в Херсонской области.
«По Херсонской области наносится ракетный удар. Преимущественно по тыловому расположению. Противник активно использует РСЗО и ракетные удары, пытаясь обескровить наши подразделения. Действуют довольно предсказуемо. В связи с чем безуспешно. Они наносят ущерб, но никакого серьёзного продвижения, выхода на магистральные дороги Мелитополя или Мариуполя у них нет», - считает Алексей Живов.
В Донецке всё остаётся на тех же примерно местах. Больших операций не проводится. В Луганске есть небольшое продвижение.
Алексей Живов считает интересным заявление министра обороны Шойгу о том, что подготовлена резервная армия.
«При этом выражения «резервная армия» мы раньше никогда не слышали. А сейчас мы понимаем, что где-то в тылу есть полностью укомплектованная армия. По сути, мы повторяем опыт 1941-1942 года. Тогда военной катастрофы не случилось в том числе, потому что успели подготовить резервную армию. Раз готовятся резервы, в будущем можно будет думать о контрнаступательных мероприятиях».Алексей Живов объясняет, что оккупировано Запорожье, Херсон, а также часть Донецкой области. Также в уме сохраняется возможность наступательной операции на Одесско-Николаевском направлении. По словам военного эксперта, это ключевой фактор к будущей победе.
«Отсечение Украины от моря является главным фактором для того, чтобы можно было принудить её к миру и обезопасить Россию от будущих попыток создания такого же неонацистского военизированного украинского государства», -подытожил Алексей Живов.Ранее сообщалось, что на Лисичанском направлении российские бойцы сорвали ротацию украинской теробороны.
Мария Фирсова