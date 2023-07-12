Военный эксперт Живов рассказал о преимуществах службы по контракту

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Военный блогер, автор Телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов рассказал в беседе с «Радио 1» о преимуществах службы по контракту.
«Достаточно высокая заработная плата, свыше 200 тысяч рублей, а дальше в зависимости от региона выплачиваются различные подъёмные, льготы на коммунальные услуги, отсрочка банковских кредитных платежей, право на преимущественное поступление детей в высшие учебные заведения бесплатно. Всё зависит ещё от того, на сколько человек подписывает контракт. Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы военнослужащие приходили на длительный срок в армию, поэтому, чем длиннее контракт, тем большее количество преференций получают военнослужащие. Плюс есть премии за подбитую технику, за уничтоженные танки и сбитые самолёты», – сообщил эксперт.Московский областной пункт отбора в Балашихе примет всех желающих заключить контракт для прохождения военной службы. Кандидаты должны соответствовать всего несколько требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Основные преимущества, которые получат добровольцы, подписавшие контракт для прохождения службы в зоне СВО, следующие: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей.
Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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