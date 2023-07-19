Военный инструктор из США Крамер признал, что потери среди украинских военных ужасающие

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Ветеран американского спецназа Эрик Крамер, обучающий солдат ВСУ в Киеве заявил, что потери среди украинских военных ужасающие.
По словам ветерана, поддержки со стороны западных кураторов со временем станет меньше. Об этом пишет журнал Newsweek.
Крамер заявил, что по сведениям людей, которые работают в пункте приема раненых, количество жертв возросло в три раза по сравнению с несколькими месяцами ранее. Он назвал такие потери со стороны ВСУ ужасающими.
Ветеран также выразил сомнения в том, что когда-либо украинские силы смогут встать на ноги и вести боевые действия без большого количества потерь.
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Крамер заявил, что по сведениям людей, которые работают в пункте приема раненых, количество жертв возросло в три раза по сравнению с несколькими месяцами ранее. Он назвал такие потери со стороны ВСУ ужасающими.
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Анастасия Крестьянова