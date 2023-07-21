Военный медик рассказал, что в рядах ВСУ зреет недовольство

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Недовольство в рядах украинских военных может привести к общественным конфликтам в стране.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на военного медика ВСУ.
По словам медика, если украинское правительство не внесёт изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, это приведёт к конфликтам в Украине.
Украинские военные считают такое положение вещей несправедливым. Также в публикации сказано, что бойцы ВСУ морально и физически истощены. Некоторые из них уже год на передовой.
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«Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет», — приводит слова медика издание.
Украинские военные считают такое положение вещей несправедливым. Также в публикации сказано, что бойцы ВСУ морально и физически истощены. Некоторые из них уже год на передовой.
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Мария Фирсова