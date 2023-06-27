Военный обозреватель Баранец рассказал, какие виды боеприпасов начала применять Украина

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По его словам, на северном фланге (Кудринское направление) атакуют российские войска. Они продвинулись вперёд, взяв несколько мелких населённых пунктов. Украинское наступление отмечается на трёх направлениях: Запорожском, Краснолиманском, в районе Херсона.
«Идёт раскачивание фронта с разных сторон. Мы пытаемся нащупать слабые места и идём в наступление. С другой стороны украинцы. На Запорожском направлении противник собрал достаточно мощную группировку», - отмечает Виктор Баранец.Также противник перегруппировался и не оставляет мысли вернуть Артемовск (Бахмут).
«Важная примета украинского наступления заключается в том, что, страдая от невозможности победить россиян обычным оружием, украинцы стали применять химические боеприпасы. Эта зараза обжигает кожу нашим военным, заставляет задыхаться».По словам Виктора Баранца, российское командование уже сделало заявление по этому вопросу. Но запад и Организация по запрещению химического оружия не говорят об этой проблеме.
«Как будто воды в рот набрали. Обычными средствами борьбы украинская сторона не может добиться успеха, поэтому идёт на такие преступные злодеяния. А запад, если это в интересах украинской стороны, он молчит обычно», - заключил военный эксперт Виктор Баранец.Ранее в ЛНР уличили ВСУ в использовании химических боеприпасов. Бойцы ВСУ нанесли удар по позициям ВС РФ в районе города Соледар в ДНР, используя запрещенные химические боеприпасы. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в тот момент, когда такие снаряды попадают в цель, появляется дым, который считается опасным.