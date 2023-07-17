Военный обозреватель Литовкин рассказал о льготах для контрактников

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Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о том, насколько активно россияне подписывают контракты на военную службу, а также назвал ее преимущества.
В беседе с «Радио 1» Виктор Литовкин отметил, что основных льгот для тех, кто подписывает контракты на военную службу, достаточно много.
Литовкин пояснил, что после покупки контрактником квартиры, она остается в его собственности. Он также добавил, что на момент службы Министерство обороны предоставляет государственное жилье.
По словам военного эксперта, в Москве очереди стоят на подписание контрактов. Отмечается, что это контрактники, которые хотят идти в зону СВО, где платят свыше 200 тысяч рублей.
Для тех, кто хочет заключить контракт для прохождения военной службы, начал свою работу Московский областной пункт отбора в Балашихе. Кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, успешный кандидат получит экипировку. Ему будет предоставлено право консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание.
Гражданин России, который заключит контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. А также предполагается увеличение пенсии для военных.
К основным преимуществам, предоставляемым добровольцам, которые подписали контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, относятся: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей.
Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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«После трех лет службы есть возможность вступить в ипотечно-накопительную систему покупки жилья. По этой системе Министерство обороны РФ будет ежегодно платить за них контрактников определенную сумму», — сказал военный обозреватель.
«У контрактников полный социальный пакет. Военный госпиталь, возможность посещать военный санаторий, проезд в отпуск туда-обратно бесплатно. Государство будет платить за поднаем жилья. Есть и многие другие льготы», — отметил Литовкин.
По словам военного эксперта, в Москве очереди стоят на подписание контрактов. Отмечается, что это контрактники, которые хотят идти в зону СВО, где платят свыше 200 тысяч рублей.
Для тех, кто хочет заключить контракт для прохождения военной службы, начал свою работу Московский областной пункт отбора в Балашихе. Кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, успешный кандидат получит экипировку. Ему будет предоставлено право консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание.
Гражданин России, который заключит контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. А также предполагается увеличение пенсии для военных.
К основным преимуществам, предоставляемым добровольцам, которые подписали контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, относятся: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей.
Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Екатерина Коршунова