Военный журналист Сладков предположил, когда ВС РФ освободят Харьков

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Харьков может быть освобождён к осени. С таким заявлением выступил военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что Киев признаёт превосходство ВС РФ на Купянском фронте. По его мнению, успехи российской армии на Краснолиманском направлении впечатляют.
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Анастасия Чинкова