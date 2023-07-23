Военврач «Дуга»: солдаты ВСУ целенаправленно охотятся за российскими медиками

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Российский военврач с позывным «Дуга» рассказала, что ВСУ в нарушение всех норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, стараются целенаправленно уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения.
Военврач рассказала о недавнем случае с одним из санитарных экипажей. Медики вывозили раненых, машина на всем протяжении пути обстреливалась, преследовалась дронами, с которых сбрасывались гранаты. Один беспилотник сопровождал автомобиль две трети пути, он приехал в госпиталь полностью изрешеченный.
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