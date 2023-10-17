Войска РФ сорвали шесть попыток атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Фото: iStock/zim286
Российская армия сорвала шесть попыток атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, а именно в районе Торского и Серебрянского лесничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы группировки «Центр» ВС РФ Александра Савчука.
«Огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* <...> Уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап, потери украинских военнослужащих составили около 60 человек», — отметил Савчук.
Кроме того, по его словам, бомбардировщики группировки нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Рогов: ВС РФ отбили две атаки ВСУ на ореховском направлении
«Решающая битва»: ВС РФ наступают на нескольких участках фронта
Минобороны показало работу РСЗО «Град» на краснолиманском направлении СВО
*Запрещённая в России террористическая организация
Артем Путинцев