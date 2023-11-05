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Войска ЦВО взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

05 ноября 2023, 05:32
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) сначала взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинской армии под Красным Лиманом. Об этом заявили в Минобороны, также продемонстрировав кадры боевой работы разведроты группировки ВС РФ «Центр».
«Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений», — сказано в сообщении, выпущенном ко Дню военного разведчика, который отмечается в России 5 ноября.

В военном ведомстве уточнили, что работали сразу две группы разведчиков. Первая на квадроцикле отправилась на передовую, чтобы наблюдать оттуда с беспилотника. Вторая перемещалась по местности скрытно и пешком.





После зачистки опорного пункта разведчики продолжили движение вглубь Краснолиманского направления спецоперации, расширяя серую зону, покинутую боевиками ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские средства ПВО продолжают уничтожать поставленную ВСУ западную технику
Рогов: ПВО сбили три ракеты Storm Shadow над Бердянском
04 ноября 2023, 20:51

Фото: iStock/3D_generator

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Бердянском три ракеты ВСУ, которые были поставлены Украине с Запада. Об этом в своём Telegram-канале сообщил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Уточняется, что в небе над Бердянском российскими ПВО были сбиты три ракеты Storm Shadow, которые отправляет Украине Запад.

Ранее американский экс-дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил, что Россия в скором времени может взять Одессу и, тем самым, полностью перекрыть Украине выход к Чёрному морю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#вс рф
#пво
#спецоперация
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В районе судостроительного завода в Керчи сработали системы ПВО
04 ноября 2023, 18:33

Фото: iStock/vadimrysev

В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи сработала система ПВО.
Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», —сообщил он в Telegram-канале.
Никто не пострадал. Аксёнов призывает сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха. Военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30, а также пистолеты-пулеметы ПП-2000, сообщает в субботу пресс-служба Ростеха. 

Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО провели корректировку прицельных систем, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.

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#крым
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
04 ноября 2023, 18:15

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Днём в субботу, 4 ноября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он не привёл подробности произошедшего. На время объявления тревоги местным жителям было рекомендовано проследовать в укрытия или обезопасить себя дома. Морской и наземный общественный транспорт прекратили движение.
 
Последний раз тревога в Севастополе объявлялась дважды 1 ноября. Предупреждение опубликовали в 6:47 по мск, а в 7:20 тревогу уже отменили. Правда, спустя несколько часов появилось новое предупреждение.

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Зеленский прокомментировал мнение Залужного о том, что конфликт зашёл в тупик

Генерал ВСУ Хоренко не понял, за что его уволили

 
#всу
#сво
#украина
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Зеленский прокомментировал мнение Залужного о том, что конфликт зашёл в тупик
04 ноября 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, написанную для издания The Economist.
Валерий Залужный считает, что конфликт с Россией оказался в тупике. Зеленский с таким мнением не согласен.
 
«Сегодня прошло время - люди уставшие. Все устают. Но это не патовая ситуация», —сказал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая приехала с визитом в Киев в субботу, 4 ноября.
Зеленский утверждает, что если Киев примет решение отдать РФ часть территорий, то конфликт всё равно не прекратится.

Ранее сообщалось, что США тайно передали Украине самую мощную бронированную машину для прорыва обороны. Америка  без официального объявления поставила Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для осуществления «прорыва» российской обороны. Об этом пишет издание Forbes.

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Генерал ВСУ Хоренко не понял, за что его уволили
#всу
#сво
#украина
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Генерал ВСУ Хоренко не понял, за что его уволили
04 ноября 2023, 17:17

Фото: istock /Tomas Ragina

Командующий Силами специальных операций ВСУ генерал-майор Виктор Хоренко сказал, что не понимает, за что Владимир Зеленский уволил его.
Об этом пишет газета «Страна.ua». 

«Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим (Валерием Залужным). Он тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», —заявил Виктор Хоренко. 
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил на должность руководителя ССО Сергея Лупанчука. А другим указом уволил Виктора Хоренко. Теперь он будет работать в Главном управлении разведки.

Ранее офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона заявил, что военным не стоит делать заявления для прессы, а мнение главкома ВСУ напугало западных партнеров и вызвало множество вопросов у населения Украины.

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Дипломат Фриман считает, что РФ возьмёт Одессу и заблокирует Черное море

Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении
#всу
#сво
#украина
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Дипломат Фриман считает, что РФ возьмёт Одессу и заблокирует Черное море
04 ноября 2023, 16:12

Фото: iStock/Yurchello108

Российские военные могут освободить Одессу и перекрыть Украине доступ к Черному морю, если конфликт продолжится и дальше.
Данное мнение выразил американский экс-дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works.
 
«Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю», — говорит Фриман.
Дипломат считает такой исход событий погубит Украину как государство, войска которого и так уже лишились «большого количества пушечного мяса».

По его словам, страны Запада совершили ошибку, провоцируя конфликт между РФ и Украиной: сейчас военный потенциал России только усилился в результате боевых действий. К тому же Россия теперь знает, как нейтрализовать вооружение НАТО.

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#всу
#сво
#украина
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В Японии испугались российского оружия, с которым не может справиться Украина
Nihon Keizai: ВСУ не смогут справиться с российскими управляемыми бомбами
04 ноября 2023, 15:23

Фото: iStock/zim286

ВСУ не обладают необходимой авиацией для нейтрализации мощных российский управляемых бомб, которые стали серьёзной проблемой для украинских военных. ОБ этом пишет японское издание Nihon Keizai.
Отмечается, что выпускаемые бомбардировщиками и вертолётами вне действия украинской системы ПВО управляемые бомбы являются серьёзной проблемой. У ВСУ нет авиации, которая могла бы нейтрализовать их в любом месте воздушного пространства над территорией страны. 

Также издание отмечает, что украинская армия зашла в тупик, не добившись необходимых результатов в ходе контрнаступления.

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Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха
#украина
#россия
#япония
#вооружение
#вс рф
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Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении
04 ноября 2023, 15:21

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

ВСУ лишились 100 военнослужащих и потеряли две бронемашины.
Об этом сообщает Минобороны России.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены 2 атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины»,-пишет ТАСС. 
ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Также сообщается о нанесении поражения живой силе противника в районе Серебрянского лесничества.

За минувшие сутки на этом направлении противник потерял до 100 военнослужащих, две бронированные машины, а также три автомобиля. 

Также российские войска нанесли поражение двум артиллерийским системам М777 американского производства и двум боевым машинам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». 

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#минобороны рф
#россия
#сво
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Путин пообещал активистам нарастить закупки для медиков в зоне спецоперации
04 ноября 2023, 15:01

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин пообещал активистам ускорить закупки для медицинских работников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила участница «Народного фронта «За Россию» Анна Таран, которая принимала участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
Во время церемонии Путин пообщался с участниками. Таран рассказала президенту, как организация «Народный фронт «За Россию» помогает медикам в зоне СВО. По её словам, они занимаются медсборами, а также осуществляет доставку необходимого оборудования. 

Также участница церемонии сообщила Путину о совместной работе организации с главным военным медицинским управлением Минобороны, которое помогает заниматься верификацией заявок. Она отметила, что ведомственное управление выполняет все заявки по медицинским вопросам, а «Народный фронт» осуществляет доставку вещей, для которых не нужно специальное разрешительное удостоверение. 

Отмечается, что Владимир Путин беседовал с участниками порядка получаса, после чего покинул Красную площадь в одном автомобиле с патриархом Кириллом.

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#владимир путин
#медицина
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Достижения.рф