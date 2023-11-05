Войска ЦВО взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) сначала взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинской армии под Красным Лиманом. Об этом заявили в Минобороны, также продемонстрировав кадры боевой работы разведроты группировки ВС РФ «Центр».
«Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений», — сказано в сообщении, выпущенном ко Дню военного разведчика, который отмечается в России 5 ноября.В военном ведомстве уточнили, что работали сразу две группы разведчиков. Первая на квадроцикле отправилась на передовую, чтобы наблюдать оттуда с беспилотника. Вторая перемещалась по местности скрытно и пешком.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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