При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал

На линии фронта продолжаются позиционные бои. Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ осуществляют попытки наступления и пытаются расширить зону контроля на нескольких направлениях. О том, с какими сложностями сталкивается противник в зоне проведения СВО, и где ВС РФ удалось занять постройки, в которых прежде размещалась украинская группировка, читайте в материале «Радио 1».