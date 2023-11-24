При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал

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Минувшей ночью в Волгоградской области российскими силами перехвачены три беспилотных летательных аппарата ВСУ, пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор российского региона Андрей Бочаров.
«Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», - написал Бочаров в своём Telegram-канале.
За ночь над территорией Крыма и Волгоградской области средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в официальном телеграм-канале.
Уточняется, что 13 БПЛА были сбиты над Крымом, а 3 над Волгоградской областью. Попытка Киева атаковать регионы России беспилотниками Минобороны назвал попыткой совершения террористической атаки по объектам на территории РФ.
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Элина Позднякова