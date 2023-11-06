Фото: сайт Кремля
Западные страны понимают, что Украина не способна победить Россию даже с поддержкой НАТО.
Своё мнение высказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент США Джо Байден «сделал ставку» на победу Украины над Россией. Чтобы это осуществить, были брошены миллиарды долларов, военная техника, ракеты и боеприпасы, а также наёмники.
По мнению председателя Госдумы, Украина лишилась суверенитета, а её президент Владимир Зеленский становится «нерукопожатным, токсичным политиком».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что может объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, почему конфликт на Украине нельзя решить за 24 часа.
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«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», — считает Вячеслав Володин.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что может объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, почему конфликт на Украине нельзя решить за 24 часа.
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Мария Фирсова