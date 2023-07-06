Вооруженные силы России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ

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Ночью российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины, а также местам хранения бронетанковой техники. Об этом сообщили в Министерстве Обороны России.
Отмечается, что ВС РФ нанесли существенный урон стратегическим резервам Украины и поразили все назначенные объекты.
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Екатерина Коршунова