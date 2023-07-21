Воробьёв обещал помочь с оформлением документов семье погибшего участника СВО из Добрынихи

Руководитель Центра помощи мобилизованным и их семьям, а также корпуса «Волонтёры Подмосковья» Наталья Борисова попросила о помощи губернатора Московкой области Андрея Воробьёва. Она пришла на встречу главы региона с жителями Домодедова.