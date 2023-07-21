Воробьёв обещал помочь с оформлением документов семье погибшего участника СВО из Добрынихи

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Руководитель Центра помощи мобилизованным и их семьям, а также корпуса «Волонтёры Подмосковья» Наталья Борисова попросила о помощи губернатора Московкой области Андрея Воробьёва. Она пришла на встречу главы региона с жителями Домодедова.
В январе в зоне СВО погиб житель села Добрыниха. Он был представлен к Ордену Мужества посмертно, однако семья награду так не получила из-за отсутствия части документов, поэтому родственники не могут оформить выплату и пенсию родителям по потере кормильца.
Борисова добавила, что работа по сбору помощи продолжается, и к ней подключается всё больше людей.
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«У нас очень заметные результаты в части помощи и вообще внимания, чуткости к тем, кто столкнулся с какими-то проблемами. Я займусь этим вопросом. Спасибо вам за вашу работу. Мы видим, что гуманитарные конвои идут на протяжении уже продолжительного срока. Спасибо всем, кто помогает. Знаю, что многие вносят свою лепту, в том числе и школьники. Часто, когда встречаюсь с бойцами, они благодарят –за технику, оборудование. Но вместе с тем говорят и про письма, внимание от детей, которое они получают. Это для них очень важно», – заверил Воробьёв.
«У нас четыре пункта приёма гуманитарной помощи. Помимо этого, работает боевое братство, организовано новое движение «Птички-ДМД». Мы регулярно встречаемся с жёнами участников СВО в разных форматах, понимаем, где какие потребности существуют. Каждая семья у нас под крылом, уделяем им особенное внимание», – рассказала Борисова.Ранее сообщалось, что на встречу с губернатором собрались депутаты, представители местной общественной палаты, предприятий, волонтёры.
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Лора Луганская