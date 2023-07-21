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Воробьёв обещал помочь с оформлением документов семье погибшего участника СВО из Добрынихи

21 июля 2023, 21:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководитель Центра помощи мобилизованным и их семьям, а также корпуса «Волонтёры Подмосковья» Наталья Борисова попросила о помощи губернатора Московкой области Андрея Воробьёва. Она пришла на встречу главы региона с жителями Домодедова.
В январе в зоне СВО погиб житель села Добрыниха. Он был представлен к Ордену Мужества посмертно, однако семья награду так не получила из-за отсутствия части документов, поэтому родственники не могут оформить выплату и пенсию родителям по потере кормильца.
«У нас очень заметные результаты в части помощи и вообще внимания, чуткости к тем, кто столкнулся с какими-то проблемами. Я займусь этим вопросом. Спасибо вам за вашу работу. Мы видим, что гуманитарные конвои идут на протяжении уже продолжительного срока. Спасибо всем, кто помогает. Знаю, что многие вносят свою лепту, в том числе и школьники. Часто, когда встречаюсь с бойцами, они благодарят –за технику, оборудование. Но вместе с тем говорят и про письма, внимание от детей, которое они получают. Это для них очень важно», – заверил Воробьёв.

Борисова добавила, что работа по сбору помощи продолжается, и к ней подключается всё больше людей.
«У нас четыре пункта приёма гуманитарной помощи. Помимо этого, работает боевое братство, организовано новое движение «Птички-ДМД». Мы регулярно встречаемся с жёнами участников СВО в разных форматах, понимаем, где какие потребности существуют. Каждая семья у нас под крылом, уделяем им особенное внимание», – рассказала Борисова.
Ранее сообщалось, что на встречу с губернатором собрались депутаты, представители местной общественной палаты, предприятий, волонтёры.

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Домодедово
#СВО
#спецоперация
#документы
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Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами
ООН: Почти треть территории Украины покрыта неразорвавшимися снарядами
21 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/Андрей Глущенко

Почти треть территории Украины покрыта неразорвавшимися снарядами, заявила на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
«Наземные мины будут по-прежнему представлять опасность для гражданского населения еще годы, поскольку, как сообщается, почти треть территории страны занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами», - прокомментировала ситуацию Ди Карло.                                                                       
Напомним, Вооруженные силы Украины начали применять в бою кассетные снаряды, которые Киеву предоставили США. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

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#ООН
#Украина
#Неразорвавшиеся снаряды
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Кадыров сообщил о том, что в Белгородскую область проникли «отморозки» из Украины
21 июля 2023, 17:31

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что в Белгородскую область с украинской стороны проникла «небольшая группа отморозков».
«Несколько дней назад небольшая группа отморозков из Украины проникла на территорию Белгородской области и совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих», — написал Рамзан Кадыров в своём тг-канале.
По его словам, спецтранспорт сопровождали два бойца, у которых было только табельное оружие. Диверсанты открыли огонь по ним, а потом покинули российскую территорию, сообщил  глава Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о захвате в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами спецназа «Ахмат». По словам Кадырова это произошло под Артемовском (на Украине его называют Бахмутом), в районе населенного пункта Клещеевка.

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#Кадыров
#Белгородская область
#ВСУ
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Россия «выключила» украинские HIMARS
Военный эксперт Гэди: Россия отключила украинские HIMARS системами РЭБ
21 июля 2023, 16:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявил, что Россия нашла способ противостоять установкам HIMARS.
По словам эксперта, система HIMARS приобрели для украинских формирований мифический статус. ​Его слова приводит портал War Zone.

Гэди отметил, что российские системы РЭБ противостоят американским установкам и подавляют огонь. Он также выразил мнение, что американским системам РСЗО пришел конец, так как их принцип работы подобен HIMARS.

Военный эксперт обратил внимание на то, что способность РЭБ необходимо учитывать при следующих отправках ​вооружения на Украину. 

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#ВС РФ
#РЭБ
#Украина
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В Подмосковье приступили к подготовке сапёров для отправки в зону СВО
21 июля 2023, 15:48

Фото: Istockphoto / Yaroslav Litun

Инженерные войска Вооружённых сил России проводят в Московской области специальную подготовку сапёров для отправки в зону спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Подготовка сапёров проводится в современных общевойсковых костюмах разминирования ОВР-2-02. Они оснащены разными типами миноискателей. Методика обучения скорректирована с учётом особенностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе спецоперации», – говорится в сообщении. 
Уточняется, что получившие боевой опыт в ходе СВО инструкторы готовят российских военных на базе 66-го Межведомственного учебного методического центра в Красногорске.

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#Московская область
#Подмосковье
#СВО
#спецоперация
#сапёры
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В Николаевской области Украины горят минные поля, снаряды детонируют
21 июля 2023, 15:00

Фото: iStock/Astanin

В Николаевской области из-за жаркой погоды неаккуратным обращением с огнем загорелись минные поля, при этом идет детонация снарядов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником», - сказала руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева.

В сообщении говорится, что огонь возник из-за жаркой погоды, неосторожного обращения с огнём, а также преднамеренных поджогов.

Также накануне мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил о сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, были слышны взрывы.

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#Николаев
#Украина
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ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ
ВМФ нанес очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против России
21 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/vladj55

По информации Минобороны России, российские ВМФ нанесли очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

ВМФ России осуществил удары по объектам, где украинские формирования готовили террористические акты против РФ. Атака была осуществлена с помощью беспилотников. Российские подразделения выявили и ликвидировали десантно-штурмовой пункт бригады ВСУ. 

Минобороны РФ также сообщило о потерях со стороны военнослужащих Украины. За минувшие сутки ВМФ уничтожили около 30 военных и несколько единиц тяжелой техники противника. 

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#Минобороны РФ
#ВС РФ
#удары
#противник
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ВС РФ успешно контратаковали ВСУ в Запорожской области
21 июля 2023, 13:38

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные успешно контратаковали ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные постоянно пытаются прорвать российскую оборону у сёл Урожайное и Старомайорское. При этом российская армия успешно отбивает атаки, находясь в активной обороне. Далее противник уничтожается в момент перегруппировки или отступает.

«А в районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу», - цитирует РИА Новости Рогов.

Также он добавил, что ВСУ проводят перегруппировку личного состава после очередного провала своего контрнаступления на Ореховском участке.

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#Владимир Рогов
#ВСУ
#контрнаступление
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Путин: Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит
21 июля 2023, 13:24

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин сказал, что западная техника даже в чём-то уступает советским машинам.
Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности заявил, что страны Запада наблюдают, как их техника, которую поставили Украине, в ходе контрнаступления успешно горит и уступает советскому вооружению.
 
«Весь Запад видит, что их «хваленая» техника прекрасно горит и даже в чем-то уступает советским машинам. Результатов украинского контрнаступления всё ещё не наблюдается», — заметил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что, несмотря на то, что российская военная техника вполне отвечает лучшим мировым стандартам, совсем не лишним будет изучение современных западных образцов, которые военные захватывают в качестве трофеев.

Если трофейная техника может оказаться полезной для совершенствования российского вооружения, то ее, конечно, следует изучать, заключил Владимир Путин.

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#Путин
#техника
#Запад
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Военный медик рассказал, что в рядах ВСУ зреет недовольство
21 июля 2023, 12:37

Фото: istockphoto/JARAMA

Недовольство в рядах украинских военных может привести к общественным конфликтам в стране.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на военного медика ВСУ.

«Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы воюют, а другие нет», — приводит слова медика издание.
По словам медика, если украинское правительство не внесёт изменений в порядок участия каждого украинца в вооруженном конфликте, это приведёт к конфликтам в Украине.

Украинские военные считают такое положение вещей несправедливым. Также в публикации сказано, что бойцы ВСУ морально и физически истощены. Некоторые из них уже год на передовой.

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