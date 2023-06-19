Воробьёв объявил о присвоении звания Почётного гражданина Московской области Герою России Лысюку

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Герой России, ветеран спецназа Сергей Лысюк на протяжении десятилетий всё, что связано с заботой, помощью военнослужащим, их семьям, делает с присущей ему скромностью. В последний год мы плотно сотрудничаем, чтобы помочь с тем, что необходимо на передовой», – сказал глава региона.
«Сейчас вся наша страна от мала до велика считает своим долгом оказать помощь ребятам, которые находятся в окопах. И это отношение простого народа удивляет – отдают последнее и передают на фронт. Мы, «Братство краповых беретов», тоже стараемся помочь. Губернатор поставил задачу оказать содействие в работе пункта отбора на контрактную службу. Мы будем стараться внести вклад в нашу общую Победу», – сказал Лысюк.Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв наблюдал в дивизии им. Дзержинского за сдачей нормативов на краповый берет.