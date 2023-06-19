Воробьёв понаблюдал за сдачей нормативов на краповый берет в дивизии им. Дзержинского

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Этот головной убор является символом мужества, высочайшей физической и морально-психологической подготовки и предметом гордости спецназовцев. Согласно статистике, экзамен проходят только два – три кандидата из 10. Воробьёв поздравил командира дивизии Николая Кузнецова и всю команду, которая прошла испытание.
«Желающих получить краповый берет огромное количество. Но это дело избранных, которые имеют особый дух, характер, чувствуют особенную ответственность за то, что такое служба в рядах дивизии им. Дзержинского и спецназа. Спасибо, наши дорогие командиры, за ваш профессионализм, за внимание», – сказал Воробьёв на церемонии вручения краповых беретов.Он поблагодарил командира, который всегда на связи, и всегда может решить самые сложные вопросы. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал главнокомандующему войсками Росгвардии Виктору Золотову за особое уважительное отношение дивизии.
К сдаче экзамена на краповый берет допускаются прослужившие в спецподразделениях Росгвардии не менее года. Испытания проходят в два этапа. Сначала претенденты сдают ряд нормативов, среди которых бег, подтягивание и тактическая подготовка.
Через несколько дней они проходят главное испытание. Бойцы должны совершить марш-бросок в полной экипировке, с оружием, в условиях, максимально приближенных к боевым. Кандидат должен выстоять 12 минут в бою, в котором меняются спарринг-партнёры. Если военнослужащий успешно проходит все испытания, он получает краповый берет. В этот раз из 39 человек этой чести удостоились семеро.
Впервые в истории командир соединения Николай Кузнецов в звании генерал-майора успешно прошёл квалификационные испытания.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв отметил важность поддержки семей участников СВО.