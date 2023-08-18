Воробьёв обсудил с общественниками Электростали помощь участникам СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Предприниматели Электростали вносят большой вклад в оснащение российских бойцов, участвующих в СВО, необходимым оборудованием. Об этом заявила председатель Центра помощи участникам спецоперации и членам их семей Алсу Булыгина. Она приняла участие во встрече губернатора Московской области Андрея Воробьёва с общественниками городского округа.
«С самого начала мобилизации я возглавила центр. Мы наладили работы с семьями, нашим бойцам активно собираем и направляем помощь. У ребят, которые приходят в отпуск, есть запросы на покупку того или иного дорогостоящего оборудования. Практически на сто процентов мы всё отрабатываем», – поделилась Булыгина.Начальник управления по территориальной безопасности местной администрации Артём Чайковский в первые дни СВ ушёл на передовую добровольцем. Он поблагодарил губернатора за поддержку участников и ветеранов боевых действий, за программы реабилитации для вернувшихся из зоны спецоперации.
«Большое спасибо всему коллективу, который занимается этим. В «Ясенках» мы открыли реабилитационный центр. Он был до известных событий больше ориентирован на старшее поколение. Сейчас мы добавили реабилитацию. Делаем все необходимые тренажёры, строим бассейн, потому что реабилитация часто связана с водой», – отметил губернатор.В муниципалитете большое внимание уделяется ремонту объектов здравоохранения, рассказала заместитель главврача Электростальской центральной городской больницы по детству и родовспоможению, врач-педиатр Марина Мамошина. Она отметила, что за последнее время их больница изменилась.
«Я работаю с прошлого века и видела разное состояние городской больницы. Хочу сказать огромное спасибо за перемены. Это и косметические, и капитальные ремонты. В максимально короткие сроки был закончен инфекционный корпус для размещения больных коронавирусом. Это позволило обеспечить лечение 3 тыс человек», – сказала Мамошина.По её словам, сейчас там размещены новые отделения. На первом этаже расположено геронтологическое. Начался капремонт бывшего детского соматического отделения, здание которого построили ещё в 1997 году. Медиков обеспечивают коммерческим и служебным жильём.
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Лора Луганская