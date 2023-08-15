Воробьёв побывал в Наро-Фоминске на новоселье многодетной семьи участника СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Наро-Фоминск на новоселье к участнику спецоперации Владимиру. Ему и его многодетной семье купили новый дом взамен сгоревшего.
Владимир сейчас находится в отпуске. Пожар случился 24 июля, когда боец был на передовой – из-за перепада напряжения воспламенилась проводка. Супругу и пятерых детей временно разместили в Кантемировской дивизии, предоставили всё необходимое.
За это время при поддержке Московской области, Фонда «Молодая Гвардия Единой России» и Благотворительного фонда помощи «Свой дом» был куплен земельный участок с жилым строением площадью более 120 кв м. Приобрели также мебель и оборудование.
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За это время при поддержке Московской области, Фонда «Молодая Гвардия Единой России» и Благотворительного фонда помощи «Свой дом» был куплен земельный участок с жилым строением площадью более 120 кв м. Приобрели также мебель и оборудование.
«В Кантемировской дивизии есть легендарная женщина – заведующая клубом, председатель женсовета Ольга Коростылёва. Она обо всех заботится, и о вашей беде мы узнали именно от неё. Конечно, не могли остаться в стороне. Слава богу, все живы, здоровы. Теперь вы будете жить в новом, ещё более просторном доме. Так что с новосельем», – сказал губернатор.Супруга Владимира Устинья рассказала, как чудом успела вывести всех детей из горящего дома. Жильё сгорело полностью, как и два автомобиля. Люди остались без крыши над головой, средств передвижения, вещей и документов.
«Ничего забрать из дома я не успела. Пожар начался с балкона на втором этаже, первыми об этом сообщили старший сын с моим братом. Я сказала им спускаться вниз, побежала к дверям. Однако через них уже было трудно пройти. Подумала, что если сейчас я с ребёнком на руках смогу выбежать, то остальные ведь в доме так и останутся, помочь им ничем уже не сумею. В итоге закрыла дверь, мы решили прыгать через окно. И как только все эвакуировались, вспыхнул первый этаж», – поделилась Устинья.Новый дом в два с половиной раза больше предыдущего. В нём три просторные комнаты. На прилегающей территории – парковочное место, на въезде – пункт охраны. Неподалёку – магазин, остановка общественного транспорта и водохранилище.
«В СВО участвую с самого начала – с 24 февраля 2022 года. Про пожар узнал спустя два дня – сообщили из штаба на передовой. Буквально через пару часов меня отправили домой, и 27-го я уже был в Наро-Фоминске. Кратковременные отпуска тоже были. Приезжал в декабре, когда родилась младшая дочь. Назвали её Виктория – думаю, понятно, почему», – рассказал Владимир.Все дети Владимира и Устиньи, за исключением Виктории, устроены в детсады или школы. У старшей дочери инвалидность по речи, она учится в школе для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
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Лора Луганская