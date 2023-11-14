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Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда «Барс»

14 ноября 2023, 16:03
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды подмосковным добровольцам из отряда «Барс». Все они в зоне спецоперации сумели не только выполнить боевую задачу, но и спасти жизни товарищей. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Указом президента бойцы награждены медалями «За храбрость» II степени.
«Каждый из вас – храбрый человек, который защищает Родину. Президент не раз отмечал, что отряд «Барс» на передовой действует достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием хочу вручить награды и пожать вам руку. Надеюсь, что мы и дальше будем общаться. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтёров. Знаю, что многие ребята, возвращающихся из зоны СВО, приходят в школы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», – сказал Воробьёв.
Военнослужащий с позывным Берет командовал отделением артиллерийской разведки, участвовал в боевых действиях на самых горячих направлениях. Был ранен, попав под огонь вражеского миномёта.

«Моё боевое подразделение выявило маршруты передвижения сил и средств противника. В результате были уничтожены несколько складов с боеприпасами, боевая сила и автотранспортные средства для передвижения. Пойти на СВО было моим взвешенным решением, я не мог остаться в стороне. Сейчас у меня закончился контракт, прошла операция, прохожу реабилитацию. Восстановимся – и вперёд», – сказал боец.
Герой с позывным Бабай отправился на СВО добровольцем в апреле прошлого года. Взял с товарищами около десятка опорных пунктов противника, был тяжело ранен. Сейчас он в отпуске, но скоро отправится к боевым товарищам.
«Уже во второй раз повезу гуманитарку на своей машине. Маскировочные сетки, сигарет – всё, что миром собрано. Эта поддержка очень нужна ребятам», – поделился планами герой.
На награждение бойцы приехали с жёнами, детьми и родителями.

Мать бойца с позывным Шаман Анна Викторовна прочитала стихотворение собственного сочинения, которое посвятила не только сыну, но и всем защитникам Отечества. Шаман получил ранение в составе эвакуационной группы, оказал первую медицинскую помощь 16 раненым товарищам.
«Хочу сказать спасибо, что сегодняшней наградой отметили ту часть жизни, которую наши мужчины отдали Родине. Здесь присутствуют те, кто действительно любит свою страну. И мне очень хотелось бы, чтобы жизни как можно большего количества защитников нашей Родины сохранялись», – сказала женщина.
После награждения Воробьев поговорил с героями и их близкими.
«Когда встречаешься с ребятами с твёрдыми глубокими убеждениями, это всегда вызывает восхищение. Мы со своей стороны стараемся делать всё, чтобы вам помогать. Поздравляю вас, дай бог, чтобы все вернулись домой живыми, чтобы вас там ждали, чтобы дети видели своих отцов и обязательно ими гордились. Ну и, конечно, за нашу Победу», – сказал губернатор.
На встрече присутствовала сотрудница Фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. Пригласить её просили сами бойцы, многим из которых она помогла.
«Иногда бывает достаточно просто морально поддержать, выслушать, чтобы человек рассказал о своих переживаниях. В фонде я с момента основания – с 1 июня 2023 года. Я волонтёр, ездила на фронт с начала спецоперации и продолжаю это делать сейчас. Поэтому обо всем знаю не понаслышке», – поделилась Рубцова.
Герои выразили большую благодарность фонду, подмосковным волонтёрам, которые присылают на фронт всё самое необходимое, а также медикам. Так, боец с позывным Хам рассказал, что в луганском госпитале работали врачи, в том числе из Кубинки.
«А мне медики полностью вернули зрение в Севастополе. Помню, это был молодой парень, фельдшер, не так давно я его навещал, специально нашёл его адрес. Таких бы медиков побольше», – рассказал боец с позывным Тор.
Губернатор напомнил, что в центре «Ясенки» под Подольском участники СВО могут пройти реабилитацию. Там предлагают восемь программ. Бесплатное лечение рассчитано на три недели.

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За пределами Ростовской области по воздушной цели отработала ПВО
Ростовский губернатор Голубев: ПВО отработала по цели за пределами региона
14 ноября 2023, 16:09

Фото: iStock/vladj55

За пределами Ростовской области по воздушной цели отработала российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он призвал всех местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее также сообщалось, что беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне. По информации СМИ, беспилотник упал утром 14 ноября около 07:30 утра.В результате падения устройства были незначительно повреждены остекление и обшивка одного из зданий комплекса. К счастью, никто не пострадал.

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«Тогда будут прорывы»: Украинский генерал заявил о необходимости уволить Залужного
Генерал ВСУ Марченко заявил о необходимости уволить Залужного
14 ноября 2023, 14:12

Фото: iStock/JARAMA

Генерал-майор Дмитрий Марченко предложил уволить главнокомандующего Вооруженными сидами Украины Валерия Залужного, об этом он заявил во время интервью политологу Вадиму Киселеву для YouTube-канала.
«Ему дали F-16 - ему не хватило, теперь уже, говорит, давайте солдат-роботов (боевые машины с искусственным интеллектом, которых Залужный увидел на выставке в Нью-Йорке). А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом все дело закончится. Может, тогда будут прорывы», - прокомментировал ситуацию Марченко. 

Украинский генерал также напомнил, что Залужный пророчил успех контрнаступления на протяжении семи месяцев, а затем просто отправил солдат на российские минные поля, где погибла уйма бойцов. 

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В ООН обвиняют Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин
14 ноября 2023, 13:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украина неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Об этом сообщил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней во время презентации доклада Landmine monitor 2023.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», — сказал исследователь Марк Хизней. 
По его словам, у UNIDIR существуют свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, а именно в Донецке, где местные снимали, как собирают эти мины или стреляют по ним. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» детонирует, когда человек наступает. Боеприпасы малозаметны из-за своего размера и защитного цвета корпуса. Минирование территории производят с применением кассетных боеприпасов.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление, а также производство противопехотных мин. По результатам расследования, которое провёл Human Rights Watch осенью 2022 года, ВСУ применяли кассетные снаряды во время бомбардировки Изюма и его окрестностей. 

В результате обстрелов скончались 8 мирных жителей, ещё 15 пострадали. О том, что украинская сторона использует кассетные боеприпасы, в своём отчёте заявили эксперты ООН.

В феврале на сайте Оттавской конвенции была опубликована информация о том, что её председатель проведёт диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch. Постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо об использовании Киевом противопехотных мин «Лепесток» против мирного населения в Донбассе. 

При этом представители Украины заявляют, что ВСУ не применяют этот вид вооружений.

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#украина
#всу
#сво
#новости
#оон
#политика
#россия
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Полковник в отставке Баранец призвал готовиться к роевой войне
Военный эксперт Баранец назвал вызовом времени массовые атаки украинских БПЛА
14 ноября 2023, 12:28

Фото: Istock/NiseriN

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 14 ноября ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Информации о разрушениях или пострадавших нет.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что массированные атаки беспилотниками будут продолжаться ещё долго, и России нужно искать новые решения этой проблемы. Об этом он рассказал «Радио 1».
«У нас появился лучший тактический беспилотник ZALA Ланцет, которого украинцы боятся больше всего, мы уплотняем противовоздушную оборону, но надо готовиться к так называемой роевой войне. Она сложна тем, что наши радары тоже имеют определённые ограничения по обнаружению этих беспилотников, к тому же, когда беспилотники используются в массовом виде, то с ними труднее работать. Вот это одна из задач, которую сейчас решают и наши учёные, наше НИИ, наше конструкторское бюро. Здесь нужны новые оригинальные решения и средства поражения», — сказал Баранец.
Военный эксперт напомнил, что сегодня Россия использует антидроновые оружия, беспилотники-камикадзе. Однако собеседник уверен, что на этом нельзя останавливаться.
«Мы сейчас пытаемся применять боеприпасы, которые могли бы в середину этой стаи послать ракету. Борьба с этой напастью у нас идёт, но волшебное решение этой проблемы вряд ли будет быстро найдено, это вызов времени и мы его должны достойно принять», — добавил он.
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#россия
#беспилотник
#боеприпасы
#виктор баранец
#сво
#украина
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Пленный грузинский наемник рассказал об убийстве мирного жителя французами из ВСУ
Пленный грузинский наемник: двое французов из ВСУ убили мирного жителя
14 ноября 2023, 12:12

Фото: iStock/dvulikaia

Грузинский наёмник ВСУ Георгий Чубетидзе, попавший в плен к ВС РФ, рассказал, как два француза из иностранного батальона застрелили мирного жителя за отказ пустить их к себе в дом. Видео опубликовало Минобороны РФ.
«Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика», - рассказал Чубетидзе.

По его словам, в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы. При этом он уточнил, что большинство из них скрываются в ВСУ от наказания за тяжкие преступления, которые они совершили у себя на родине.

Пленный Чубетидзе также рассказал, что из наёмников иностранного легиона создавали снайперские пары за позициями подразделений терробороны. Они стреляли по ним в случае, если те отступали, тем самым возвращая их вернуться на позиции.

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#убийство
#сво
#всу
#плен
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Последние новости СВО: ВСУ заговорили об отступлении, где ВС РФ расширили контроль
14 ноября 2023, 10:15

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Украинские боевики опасаются, что западные союзники прекратят финансирование ВСУ, и ВС РФ одержат победу в конфликте. Редакция «Радио 1» расскажет, какие настроения в рядах украинской армии, почему противник заговорил об отступлении, и где имеют тактические успехи российские военные.

Система ПВО пресекла атаку БПЛА на Московскую область


Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку атаки с использованием БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Средства ПВО обнаружили и перехватили дроны противника, которые намеревались нанести удары по Московской, Тамбовской и Брянской областям.

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Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ


Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области


Неразорвавшийся дрон ВСУ был обнаружен на территории строящегося химического завода в Брянской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Прибывшие на место обнаружения беспилотника специалисты обезвредили взрывное устройство.
В результате атаки жертв нет. Крыша цеха получила незначительные повреждения.

Взрывы на Украине


В Херсоне прогремел взрыв, об этом сообщает издание «Страна.ua». Кроме того, взрывы прозвучали в Харьковской области. По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

В ВСУ заговорили об отступлении до Львова


Украинские военные уверены, что без поддержки западных стран, ВСУ придется отступить от Львова. Об этом пишет издание Daily Beast.

Авторы статьи рассказали, что Запад может сократить помощь Украине на фоне конфликта между Палестиной и Израилем. Собеседники издания заявили, что без вооружения США Украина не сможет противостоять России, потому что у страны нет вооружения и боеприпасов.

Последние новости СВО


ВС РФ расширили зону контроля на севере, в районе Берховского водохранилища, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Активное наступление российской армии зафиксировано на южном фланге Бахмута.

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Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов

На Херсонском направлении боевые действия активизировались. Противник попытался повредить дорогу из Алешек к Новой Каховке, чтобы нарушить снабжение ВС РФ на этом направлении.

Российским военным удалось улучшить позиции на Авдеевском участке фронта. Ожесточенные бои начались в районе Донецкой фильтровальной станции и СТ «Виноградники».
 
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#пво
#дроны
#сво
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В небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбиты БПЛА ВСУ
14 ноября 2023, 10:05

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны были ликвидированы четыре украинских беспилотных летательных аппарата Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщает Минобороны России.
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, уточняется, что всего четыре беспилотника ВСУ были уничтожены в небе над Московской, Брянской, Тамбовской и Орловской областями с помощью дежурных средств ПВ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 ноября украинский беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области. В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.

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#бпла
#всу
#минобороны рф
#пво
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Член сборной Украины по рыбалке Билан сбежал после соревнований в Европе
14 ноября 2023, 09:37

Фото: iStock/Silent_GOS

Профессиональный рыбак Артур Билан, не желая возвращаться на родину, сбежал после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке, который проходил в Италии.
Shot пишет, что Артур Билан, который жил в Харькове, сообщил, что ему пришло две повестки и нет возможности «решить вопрос», а его супруга и ребёнок не хотят жить в постоянном стрессе. Мужчина покинул свою команду после неудачного выступления на соревнованиях прямо перед отъездом на Украину. Он ушёл пока все спали. Сообщение тренеру Билан написал на русском языке. 

Пока украинец планирует оставаться в Европе. 

Ранее другой украинский спортсмен — футболист Александр Роспутько — сбежал в РФ и попросил политубежище после матча юношеской лиги УЕФА между «Шахтёром» и «Антверпеном» в Бельгии.

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#сво
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Минобороны: Средства ПВО пресекли атаку БПЛА ВСУ на Московскую область
14 ноября 2023, 08:34

Фото: iStock/Naypong

Дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима нанести удар по территории Московской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.

Отмечается, что дежурным средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить четыре вражеских беспилотника, которые пытались ​нанести удар по Московской, Тамбовской и Брянской областям. 

Ранее стало известно, что беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области.

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#минобороны рф
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