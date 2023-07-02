Войска Украины снова обстреляли Горловку из РСЗО

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Представительство Донецкой народной республики сообщило, что украинские войска выпустили по Горловке еще семь ракет из РСЗО
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что ВСУ обстреляли Горловку, выпустив еще семь ракет из РСЗО, передает РИА Новости.
Сообщается, что был зарегистрирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район).
Напомним, ранее в ведомстве сообщали о том, что войска Украины обстреляли Горловку двенадцатью ракетами из РСЗО.
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Сообщается, что был зарегистрирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район).
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Екатерина Коршунова