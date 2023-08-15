Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, показывают данные с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Данные карты указывают, что с 4.02 до 4.04 тревога была расширена до западных регионов Украины, охватив тем самым всю страну.
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