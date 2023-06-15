Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Фото: iStock.com/Harry Wedzinga
Режим воздушной тревоги объявлен во всех регионах Украины
Сирены воздушной тревоги начали работать на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ столкнулись с совершенно другой российской армией в данный момент, нежели это было осенью, когда у украинской стороны случились успехи на Харьковском направлении.
Кроме того, известно, что зоне спецоперации бойцы Вооружённых сил Украины только тестируют контрнаступление, масштабная операция ещё не началась. Сейчас удары ВСУ преследуют несколько целей, в том числе ликвидацию боевой техники Вооружённых сил России.
Отмечается, что воздушная тревога была объявлена одновременно в 14:45 по московскому времени. Впервые сирены начали работать в Киеве.
Кроме того, известно, что зоне спецоперации бойцы Вооружённых сил Украины только тестируют контрнаступление, масштабная операция ещё не началась. Сейчас удары ВСУ преследуют несколько целей, в том числе ликвидацию боевой техники Вооружённых сил России.
Андрей Гаврилов