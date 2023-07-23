Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины

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Минцифры Украины сообщило, что в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Также тревожные сирены прозвучали в подконтрольных официальному Киеву районах ДНР и Запорожской области.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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