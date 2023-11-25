Воздушная тревога объявлена в Киеве и Черниговской областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, на которые ссылается ТАСС.
Администрация Киевской области, в свою очередь, сообщила о работе сил противовоздушной обороны.
Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в подконтрольном официальному Киеву городе Запорожье. Кроме того, на территории контролируемых Киевом районах Запорожской области также объявлялась воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в подконтрольном официальному Киеву городе Запорожье. Кроме того, на территории контролируемых Киевом районах Запорожской области также объявлялась воздушная тревога.
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Артем Путинцев